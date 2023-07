T-Systems-Chef Adel Al-Saleh „Ich wünsche mir mehr Offenheit für KI“

Was bedeutet KI für T-Systems?

Unser Konzern investiert sehr viel in KI. Wir verbessern zum Beispiel den Kundenservice. Wenn ein Kunde anruft, müssen unsere Call-Center-Mitarbeiter mit vielen unterschiedlichen Datensätzen arbeiten. KI kann diese Daten schnell und übersichtlich aufbereiten, so können wir die Kundinnen und Kunden dann effizienter bedienen. Bei T-Systems prüfen wir auch, wie KI uns bei der Softwareentwicklung und beim Betrieb unserer Datencenter unterstützen kann. Kann sie Patches schreiben, die den Betrieb von Servern verbessert? Kann sie Probleme dort automatisch lösen, ehe sie groß ins Gewicht fallen? Wir bauen eine AI Factory, um die KI-Adoption für die Telekom und unsere anderen Kunden zu beschleunigen. Aktuell arbeiten weltweit über 600 Leute in der Factory von T-Systems– in den nächsten zwei Jahren wollen wir Hunderte weitere einstellen.