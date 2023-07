T-Systems-Chef Adel Al-Saleh „Ich habe nie verstanden, warum ich hier einen Zettel für die Apotheke brauche“

Liegt das vielleicht daran, dass das meiste, was in der KI passiert, aus den USA kommt?

Natürlich treiben amerikanische Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Google oder Meta die Entwicklung. Viel der frühen Innovation rund um KI kam aber aus Europa. Ein diverser Pool von Menschen treibt das Thema im Silicon Valley an – da sind viele europäische Talente dabei. Aber auch in Europa haben wir das Knowhow – Aleph Alpha ist auf Augenhöhe mit dem Silicon Valley. Auch gibt es viele Startups in Frankreich, Belgien, Norwegen und Finnland mit exzellenter KI-Technologie. Aber werden sie das nötige Kapital, die Unterstützung erhalten? Wird es das regulatorische Umfeld geben, mit dem sie schnell skalieren können? Wir schauen uns gerade alle Modelle sehr genau an – wir entscheiden, ob wir sie in der Deutschen Telekom einsetzen, und an unseren Kunden vermarkten. Noch hat Europa eine gleichgroße Chance wie die USA. Aber wenn wir nicht konsequent genug sind, wird es so ausgehen wie bei der Cloud.