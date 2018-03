Tarifstreit: Verdi macht mit Warnstreiks Druck auf die Telekom

Erst am Donnerstag war die zweite Runde der Tarifgespräche ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Bisher hat der Bonner Dax-Konzern den rund 62.000 Tarifbeschäftigten kein Angebot unterbreitet. Die Verhandlungen sollen am 21. und 22. März in Berlin fortgesetzt werden. Verdi fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein Gehaltsplus von 5,5 Prozent