Tarifverhandlungen: Verdi fordert bei der Telekom 5,5 Prozent mehr Lohn

Die Tarifverhandlungen mit dem Bonner Dax-Konzern starten am Dienstag. Nach der zweiten Gesprächsrunde am 8. März in Köln sind Warnstreiks möglich. Am Donnerstag gibt die Telekom Einblick ins abgelaufene Geschäftsjahr. Beim bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) rechnet das Unternehmen mit einem Plus von etwa fünf Prozent.