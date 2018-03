Tarifverhandlungen: Verdi setzt weiter auf Warnstreiks bei der Telekom

Berlin/BonnMit Warnstreiks bei der Deutschen Telekom macht Verdi weiter Druck in den Tarifverhandlungen. Die Arbeitsniederlegungen von etwa 3.500 Telekom-Mitarbeitern am Mittwoch beträfen den Kundenservice, Außendienst und die Technik, sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Peter Praikow in Berlin vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde. Wer also bei Telefon-Hotlines anruft oder auf einen Telekom-Techniker zur Freischaltung eines Anschlusses wartet, könnte enttäuscht werden. Die zeitlich befristeten Arbeitsniederlegungen betreffen das ganze Bundesgebiet außer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.