Tastatur-Hersteller Führungschaos und Finanzkrise bei Cherry

Cherry kann bislang, obwohl das Unternehmen seit knapp drei Jahren an der Börse gelistet ist, keine Prognosen liefern. Belastbare Ergebnisse hätten ihm erst am 21. Januar vorgelegen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Kaltner. Sie seien „substantiell überproportional abweichend zur Umsatzentwicklung“ gewesen – selbst in Worst-Case-Szenarien habe er das nicht erwartet. Der Hintergrund der Zahlenmisere liege im Controlling, so Kaltner: „Da fehlt es an Handwerk und an Transparenz.“ Während seiner Amtszeit sei Salesforce für den Vertrieb und ein Business-Intelligence-Programm für den Einkauf installiert worden, an der Verzahnung mit dem SAP-System aber habe es gehapert. „Dähn hatte ein eindeutiges Briefing und wusste, welche schwierige Aufgabe auf ihn zukommt“, sagt Kaltner. Er will die Integration von SAP 2024 in Angriff nehmen.