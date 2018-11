Tausende neue Jobs Google plant Ausbau des Standorts New York

Würde der Ausbau tatsächlich diese Größenordnung erreichen, wäre die Zahl der Google-Mitarbeiter in der US-Metropole fast so groß wie die von Amazon. Das in Seattle ansässige Unternehmen will Berichten zufolge 25.000 Mitarbeiter in New York anstellen. Weitere 25.000 Arbeitsplätze sollen demnach in Crystal City in Virgina, nahe der US-Hauptstadt, geschaffen werden.