Tech-Gigant unter Druck Nach Alibaba bekommt Didi den Zorn Pekings zu spüren

Die CAC kündigte Untersuchungen gegen die Full Truck Alliance, einem Fahrdienst-Vermittler für Lastwagen, sowie die Rekrutierungsplattform Boss Zhipin an, die zur Kanzhu Gruppe gehört. Beide Firmen waren genau wie Didi ebenfalls erst kürzlich in New York an die Börse gegangen.



Mit Material von dpa

