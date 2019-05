Tech-Gigant Warum Apples Macht begrenzt werden muss

Verrückt? Nein. Es beschreibt das Geschäftsmodell von Apples Appstore. Nur von Apple abgesegnete und zugelassene Programme können offiziell auf iPhone und iPads geladen werden. Das soll vor Schadsoftware bewahren und ist ein gutes Geschäft. Bis zu dreißig Prozent Provision kassiert der Silicon Valley Gigant dafür von den Entwicklern der Programme, in diesem Jahr voraussichtlich mindestens 15 Milliarden Dollar. Weil der Absatz mit iPhones und iPads nicht mehr so gut läuft, muss Konzernchef Tim Cook mehr aus seinem globalen Verteilnetz herausholen. Apple tritt deshalb immer stärker mit eigenen Diensten an wie beispielsweise mit Apple Music gegen den schwedischen Musikdienst Spotify. Die Schweden sind damit bei Apple-Geräten im Wettbewerbsnachteil, weil sie erstmal die Provision hereinholen müssen. Zudem bevorzuge Apple seinen eigenen Musikdienst zunehmend, klagt Spotify-Chef Daniel Ek. Er hat deshalb Beschwerde in Brüssel eingelegt und findet ein offenes Ohr bei den Wettbewerbshütern. Auch aus den USA kommt Gegenwind. Dort hat der oberste Gerichtshof gerade entschieden, dass Apple zu starken Einfluss auf die Preisgestaltung in seinem Appstore habe und ihn Konsumenten deshalb verklagen können.