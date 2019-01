 Tech-Konzern: Intel wird wohl weitere Milliarden in Israel investieren

Tel AvivDer US-Technologiekonzern Intel will nach Angaben des israelischen Finanzministers weitere 40 Milliarden Schekel (9,5 Milliarden Euro) in Israel investieren. Mosche Kachlon schrieb am Dienstag bei Twitter, er sei „froh und stolz“ über den Milliardendeal mit Intel. Das Unternehmen bestätigte, es habe der israelischen Regierung einen Geschäftsplan für weitere Investitionen in seine Chip-Fabrik in Kiriat Gat nahe Jerusalem vorgelegt. Weitere Einzelheiten wurden allerdings nicht genannt.