Tech-Konzerne Warum die Ära der Freebies nicht vorbei ist

Möglich war das, weil Wagniskapitalgeber Hunderte Milliarden Dollar in Startups pumpten, so in Vorleistung gingen und anfängliche Verluste bewusst in Kauf nahmen. Hauptsache, schnell wachsen, den Markt besetzen und Wettbewerber verdrängen. Später kam noch das sogenannte Freemium-Geschäftsmodell hinzu, also freie Dienste wie beispielsweise Internet-Speicher, die sich mittels Aufpreis um mehr Gigabyte oder zusätzliche Funktionen erweitern ließen. Uber und Lyft wiederum subventionierten in den Anfangsjahren die Preise für ihre Fahrten, um traditionelle Taxis zu verdrängen und sich gegenseitig Marktanteile abzujagen. Es war die Epoche des reichlich fließenden Kapitals, dominiert von Tech-Konzernen und ihren Geldgebern.