Tech-Messe SXSW: Wie Austin das neue Silicon Valley werden will

Die Mischung aus Subkultur und Hightech hat Austin längst zum Tech-Hotspot gemacht. Die Stadt trägt den Spitznamen „Silicon Hills”, in Anlehnung an die hügelige Landschaft im westlichen Teil der Stadt. Alle großen Techkonzerne sind in der Stadt vertreten. Der iPhone-Hersteller Apple beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeiter in Austin. Alphabet, Facebook oder Dropbox besitzen eigene Büros in Top-Lagen. Oracle eröffnete gerade erst einen riesigen Accelerator in Austin.