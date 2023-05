Tech-Unternehmen Investor Silver Lake erhöht Angebot für Software AG

Bain wiederum hat sich bereits mit 4,51 Prozent bei der Software AG eingekauft, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Freitag hervorgeht. Bain könne sich am Ende auch mit Silver Lake zusammentun, hieß es in dem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf Insider. Börsianer wetten bereits auf einen Bieterkampf: Die Aktie der Software AG sprang am Donnerstag um mehr als fünf Prozent auf 35,24 Euro - also deutlich über die neue Offerte von Silver Lake und das mögliche Bain-Gebot hinaus.



