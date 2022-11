Tech-Winter: „Wir haben viel zu viel eingestellt“

Für Patrick und John Collison, zwei Brüder aus dem irischen Dorf Dromineer, ging es in den vergangenen zwölf Jahren nur nach oben. Weil sie ihrer Heimat kein Geld für ihre Idee von einem effektiveren Online-Bezahldienst für Händler fanden, siedelten sie 2010 ins Silicon Valley über, wurden vom berühmten Startup-Brutkasten Y Combinator akzeptiert und schließlich von den ehemaligen Paypal-Gründern Elon Musk und Peter Thiel finanziert. Seitdem ist ihr Online-Bezahldienst Stripe durch die Decke gegangen. Mit einer Bewertung von derzeit 74 Milliarden Dollar gilt Stripe nicht nur als das wertvollste Unternehmen europäischer Gründer im Silicon Valley – sondern als das derzeit wertvollste im Hightech-Tal, das noch nicht an die Börse gegangen ist. Im vergangenen Jahr soll Stripe 13 Milliarden Dollar umgesetzt haben und laut Insidern bereits seit mehreren Jahren profitabel sein. Doch jetzt setzen die beiden Brüder – Patrick ist CEO, sein jüngerer Bruder John sein Stellvertreter – trotzdem den Rotstift an: Überraschend konfrontierten sie ihre Mitarbeiter mit Massenentlassungen, die ersten in der Geschichte des Unternehmens. „Wir haben für die Zeiten, in denen wir derzeit stecken, viel zu viel eingestellt“, begründet Patrick Collison den harten Schnitt. Rund 1100 Mitarbeiter müssen Stripe verlassen, um es auf knapp 7000 zu schrumpfen.