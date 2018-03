Technik-Trends: Autos ohne Fahrer und Unternehmen ohne Mails

Passend zur Smartphone-süchtigen Generation Z entwickelt sich der Markt in China. Die Chinesen sind, unabhängig vom Alter, stark auf ihr Handy fixiert. Dafür sorgen unter anderem die immer weiter sinkenden Preise. Die GP Bulldog rechnet damit, dass die Handynutzung in China noch in diesem Jahr mit dem Fernsehkonsum gleichzieht und in den nächsten 24 Monaten sogar überholt. China ist ein extremes Beispiel für einen globalen Trend – bis das Smartphone in Deutschland den Fernseher ersetzt, wird es aber noch ein wenig dauern.