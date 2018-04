Technologieinvestor: Softbank will um neue weltweite Fußball-Turniere mitbieten

LondonDer japanische Technologieinvestor Softbank bemüht sich einem Medienbericht zufolge um die milliardenschweren Rechte zur Ausrichtung neuer weltweiter Fußball-Turniere. Softbank gehöre einem Konsortium an, das ein Gebot zur Ausweitung der Fifa-Club-Weltmeisterschaft erwäge, meldete die „Financial Times“ am Donnerstag ohne Angabe von Quellen. Weitere Investoren kämen aus den USA, Saudi-Arabien und China.