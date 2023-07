Technologiekonzern: Siemens will eine Milliarde Euro in Deutschland investieren

„Die hochmoderne Fertigung, die in Erlangen entsteht, ist ein gutes Beispiel, wie unsere Wirtschaft in die klimaneutrale Zukunft geht – als starkes Industrieland mit guten zukunftsfähigen Arbeitsplätzen“, sagte Scholz laut Redetext. Die Nachfrage nach Automatisierungstechnik ist bei Siemens groß. Die Produktion in den 50 Jahre alten Elektronikwerk in Erlangen soll um 60 Prozent ausgebaut werden. Zudem werde das Areal erweitert. „Wir investieren in Deutschland, weil wir daran glauben, dass Deutschland eine digitale Zukunft hat“, sagte Vorstandschef Busch. „Dass wir dieses wirtschaftlich einzigartige Ökosystem gemeinsam auf die nächste Stufe heben können.“