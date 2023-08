Tele Columbus: Kabelbetreiber mit kapitalem Problem

Tele Columbus bietet vor allem Kabel-TV an, will aber auch ein eigenes Glasfasernetz ausbauen. Ende 2021 bot es der Wohnungswirtschaft den kostenlosen Ausbau der Glasfaser bis in die Wohnung an, soll das Tempo aber schon seit Frühjahr spürbar gedrosselt haben.



