Tele Columbus Kein Geld bekommen

An den Anleihen lässt sich ebenfalls ablesen, dass sich Investoren sorgen: Die Papiere werden an der Börse aktuell zu 54 Prozent ihres ursprünglichen Werts gehandelt. Dennoch: Zuletzt schien sich die Lage eher zu entspannen. Am 11. Oktober hatte Tele Columbus verkündet, verbindliche Zusagen für zusätzliches Kapital in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten zu haben. Die Darlehen sollten von einer Tochtergesellschaft des Hauptaktionärs zur Verfügung gestellt werden. In der Meldung heißt es weiter, dass die Gesellschafter auch grundsätzlich bereit seien, weitere Investitionen zu tätigen. Erst 2021 wurde Tele Columbus von der Investmentfirma Kublai übernommen, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners sowie der ehemalige Tele-Columbus-Großaktionär United Internet stehen.