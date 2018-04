Telegram-Verbot: Russland blockiert nun auch Google-Seiten

„Es ist peinlich, wie schlecht die RKN darin ist, Telegram zu blockieren. Die meisten Nutzer können das Programm weiterhin ohne Probleme verwenden”, sagte Ilya Andreev, COO and Gründer von Vee Security, in dem Medienbericht. Seine Firma bietet einen Proxyservice gegen die Regierungssperre an. Derzeit würde über seinen Service zwei Millionen Nutzern der Zugang zu Telegram ermöglicht.