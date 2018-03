Telekom Austria: Rückschlag für Carlos Slim in Österreich

WienAlejandro Plater ist in seinem Element. Der Vorstandschef der Telekom Austria spult im Raum „Österreich“ der in die Jahre gekommenen Wiener Konzernzentrale seine Vision herunter. Mit wenigen Powerpoint-Folien versucht er den Zuhörern in seinem spanisch gefärbten Englisch seine Vision der digitalen Zukunft zu vermitteln. „Wir wollen in unseren Ländern der Partner der digitalen Transformation sein“, heißt einer seiner Standardsätze. „Wir wollen den Konzern transformieren“, ist ein anderer. Seine Vision: Die Telekom Austria soll sich zum IT-Konzern wandeln.