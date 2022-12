Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan „Wir müssen über eine Preiserhöhung nachdenken“

Sie sind ein Manager, der anfasst. Zum Beispiel besuchten Sie den Mitarbeiter in Bonn, der konzernweit das meiste Papier ausdruckt, um zu verstehen, wie man ihm bei der Digitalisierung helfen könnte. Haben Sie noch andere Beispiele?

Mein Team und ich kommen sehr nah an unser Alltagsgeschäft heran. Wir arbeiten mit den Mitarbeitern vor Ort zusammen. Um Kunden zu Fans zu machen, müssen wir das Leben unserer Mitarbeiter, die in der ersten Reihe mit unseren Kunden zu tun haben, leichter machen. Zum Beispiel haben wir im Sommer einen Shop besucht, in dem die Klimaanlage nicht funktionierte. Da haben wir sichergestellt, dass sie am nächsten Tag wieder lief. Papierverbrauch und Raumtemperatur sind kleine Beispiele.