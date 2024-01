Telekom Diese Grafiken zeigen, warum die Telekom beim Glasfaserausbau so langsam ist

So umsatzträchtig die klassischen Breitbandkunden für die Telekom sind, so gering sind die mit ihnen verbundenen Investitionen. Und so steigen die Ausgaben für den Netzausbau bei den Wettbewerbern sehr viel stärker als bei der Telekom selbst. Mit 4,9 Milliarden Euro gibt die Telekom nur mehr halb so viel aus wie die Konkurrenten. Viel von diesem Geld steckte sie ab 2016 in die Nachrüstung des DSL-Netzes mit Vectoring. Die Überbrückungstechnologie schafft Datenübertragungsgeschwindigkeiten von maximal 250 Mbit je Sekunde, während die Glasfaser Gigageschwindigkeiten bietet.