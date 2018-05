Den Auftakt einer Hauptversammlung macht Tim Höttges traditionell zu einem Einführungskurs wie an der Volkshochschule. Die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr muss ein paar Minute warten. Lieber setzt sich der Telekom-Chef einen magentafarbenen Helm auf und erklärt äußerst anschaulich, wie denn so ein Glasfaserkabel auf den Bürgersteigen vergraben wird. 96 hauchdünne Fasern legen die Techniker der Telekom in jedes Leerrohr, das an einem der 380.000 grauen Kästen endet. „128 HD-Filme können gleichzeitig über so eine Gigabit-Leitung geschickt werden“, erklärt Höttges. 20.000 Techniker sind jeden Tag im Einsatz, um die Glasfaser bis in die grauen Kästen zu bringen.