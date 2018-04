Telekom: T-Mobile US und Sprint sprechen wieder über Fusion

Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US und der US-Mobilfunker Sprint verhandeln nach Informationen des Wall Street Journals wieder über einen Zusammenschluss. Die Aktien der beiden Unternehmen sprangen nach Bekanntwerden der Nachricht an der New Yorker Börse kräftig an. Sprint legte zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent zu, T-Mobile sieben Prozent.