Telekom-Tochter : Sicherheitslücke bei T-Mobile US trifft bis zu 2,3 Millionen Kunden

New YorkDie US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, hat eine Sicherheitslücke aufgedeckt und geschlossen. Es sei möglich, dass persönliche Informationen wie Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl und Kundennummer abgegriffen wurden, teilte der Mobilfunkkonzern am Freitag mit.