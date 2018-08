Telekom und 1&1 Ein Bündnis aus purer Not

Jetzt hat Telekom-Chef Tim Höttges zum ersten Mal ein Friedenssignal in die United-Internet-Zentrale in Montabaur geschickt. „Verbindlich“ bietet Höttges dem erfolgreichsten Internet-Unternehmer in Deutschland an, gemeinsam Glasfaserkabel zu verlegen und bundesweit mehr als fünf Millionen Haushalte an dieses Netz anzuschließen.