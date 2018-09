Telekom Wirtschaftsministerium hält wenig von einem Verkauf von Telekom-Anteilen

09. September 2018 , aktualisiert 09. September 2018, 14:19 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Etwa 30 Prozent der Telekom-Aktien gehören dem Bund. Ein Verkauf der Anteile steht derzeit nicht an. as Wirtschaftsministerium begründet das in einem Schreiben.