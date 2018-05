Telekomausrüster : Nokia kauft US-Softwareentwickler Space Time

LondonDer Telekomausrüster Nokia will mit einem Zukauf in den USA sein Geschäft außerhalb der Telekommunikationsbranche stärken. Nokia übernimmt für eine unbekannte Summe den Softwareentwickler Space Time, der Industriekunden die Verwaltung und Analyse von Millionen Geräten und Gütern ermöglicht, wie die Finnen am Montag mitteilten.