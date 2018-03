Telekomfirma: Freenet setzt auf das Fernsehgeschäft und erhöht Dividende

FrankfurtGut laufende Geschäfte in den Bereichen Fernsehen und Medien haben dem Telekom-Konzern Freenet im vergangenen Jahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn beschert. Das operative Ergebnis (Ebitda) ohne Einmaleffekte stieg um 5,7 Prozent auf 408 Millionen Euro, der Umsatz legte um 4,3 Prozent auf 3,51 Milliarden Euro zu. Von den Zuwächsen sollen auch die Aktionäre profitieren und eine um fünf Cent höhere Dividende von 1,65 Euro erhalten. Für 2018 strebt Freenet ein Betriebsergebnis zwischen 410 und 430 Millionen Euro und einen stabilen Konzernumsatz an.