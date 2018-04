Telekomkonzern: „Gefahr für die nationale Sicherheit“ – Britische Behörde warnt vor chinesischer ZTE

LondonDas chinesische Telekomunternehmen ZTE ist in Großbritannien ins Visier der Behörden geraten. Der Technische Direktor des nationalen Cyber-Abwehrzentrums NCSC hat in einem Brief Unternehmen aus der Telekombranche sowie die Aufsichtsbehörde Ofcom gewarnt, dass der Einsatz von ZTE-Gerät oder Dienstleistungen in der Telekommunikationsinfrastruktur „langfristig eine Gefahr für die nationale Sicherheit Großbritanniens“ darstellen könne, wie die „Financial Times“ berichtet.