Telekommarkt: Französischer Telekomkonzern Orange offen für Gespräche über Zusammenschlüsse

Aix-en-ProvenceDer französische Telekomkonzern Orange ist offen für Gespräche über mögliche Zusammenschlüsse in Frankreich, will aber nicht der Initiator der Branchenkonsolidierung sein. „Unsere Position ist, dass die Tür immer offen ist für mögliche Diskussionen“, sagte Orange-Finanzchef Ramon Fernandez der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag am Rande einer Konferenz im südfranzösischen Aix-en-Provence. Es sei aber unwahrscheinlich, dass Orange selbst die Führung dabei übernehmen werde.