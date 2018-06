Telekommunikation: Chef von britischem Telekomkonzern BT muss Posten räumen

LondonDie anhaltenden des britischen Telekomkonzerns BT kosten Firmenchef Gavin Patterson nun den Posten. Der 50-Jährige werde im Jahresverlauf zurücktreten, kündigte BT-Chairman Jan du Plessis am Freitag an. Ein Führungswechsel sei nach fünf Jahren von Nöten. In der zweiten Jahreshälfte werde die Nachfolge bekanntgegeben. Die BT-Aktie legte im frühen Handel mehr als zwei Prozent zu.