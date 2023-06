Telekommunikation „In Bonn leben und sterben alle mit dem US-Geschäft“

Neben Dish hat aktuell aber auch die Deutsche Telekom selbst ein großes Interesse an einem niedrigeren Aktienkurs bei ihrer größten und wertvollsten Tochter, T-Mobile US. Denn ihre Mehrheit von derzeit 50,4 Prozent bei T-Mobile US hängt noch immer an einem seidenen Faden. Softbank hatte sich bei seinem Aktiengeschäft mit der Deutschen Telekom ein sogenanntes True-Up ausbedungen, das erst 2025 ausläuft: Notiert der Kurs von T-Mobile mehr als 45 Tage über 150 Dollar, würde Softbank erneut fast 50 Millionen T-Mobile-Aktien von der Deutschen Telekom bekommen. Nachdem sie Anfang Mai schon auf 150 Dollar zugesteuert war, sank sie dank des Gerüchts wieder auf sichere 132 Dollar.



Lesen Sie auch: So soll Vodafone wieder durchstarten. Philippe Rogges Pläne für das deutsche Geschäft