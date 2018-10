Telekommunikation Vodafone meldet Unitymedia-Übernahme bei EU-Wettbewerbshütern an

Das Netz der Telekom für Privatkunden besteht noch vorwiegend aus Kupferkabelen – die sogenannte Vectoring-Technik ist aber nicht so schnell wie das Internet über Fernsehkabel, das Vodafone und Unitymedia anbieten. Die Wettbewerber Deutsche Telekom und Telefónica Deutschland sehen die Übernahme kritisch. Telefónica (O2) warnte am Montag vor einer „erheblichen Gefahr für Verbraucher, den Glasfaserausbau und den Wettbewerb in Deutschland“.