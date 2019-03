 Telekommunikation: Vodafone plant Milliarden-Wandelanleihe für Unitymedia-Übernahme

LondonVodafone will sich für die Finanzierung seiner geplanten Übernahme der Kabelnetze von Liberty Global vier Milliarden Euro am Kapitalmarkt verschaffen. Dafür sollen in Aktien wandelbare Wertpapiere im Wert von rund 4 Milliarden Euro verkauft werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London erklärte.