Telekommunikation Vodafone streicht 11.000 Stellen

Wegen trüber Geschäftsaussichten hat die neue Konzernchefin Magherita Della Valle Vodafone eine Rosskur verordnet. In den kommenden drei Jahren würden weltweit 11.000 Stellen gestrichen und der Konzern verschlankt, kündigte sie am Dienstag an. Das sind etwa zehn Prozent aller Beschäftigten. „Unsere Leistungen waren nicht gut genug. Wir werden unsere Organisation vereinfachen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen.“ Della Valle hatte den Job zum Jahreswechsel zunächst interimistisch übernommen und wurde im vergangenen Monat zur regulären Vorstandsvorsitzenden des britischen Mobilfunkers ernannt.