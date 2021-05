Telekommunikations-Ausrüster Ericsson fürchtet um China-Geschäft

In seinem Heimatland erwirtschaftet Ericsson nur ein Prozent seines Umsatzes, in China dagegen acht Prozent. In der Region Nordostasien, zu der China gehört, hatte Ericsson 2020 noch 26 Prozent Umsatzzuwachs erzielt. Außerdem betreibt Ericsson dort ein Forschungszentrum und eine Fabrik mit insgesamt 13.000 Mitarbeitern.



Zu den aktuell laufenden Equipmenttests für die nächste Phase des 5G-Ausbaus in China hatten die vier chinesischen Telekommunikationsunternehmen Ericsson noch eingeladen. Drei von ihnen – China Mobile, China Unicom und China Telecom – sind derzeit Kunden der Schweden. In dieser Ausschreibung gehe es um 75 Prozent der gesamten Investitionen in 5G in China, so die „Global Times“. Die staatsnahe chinesische Zeitung nannte das „die letzte Chance für Schweden, ihre falsche Entscheidung, chinesische Unternehmen wie Huawei aus ihrem nationalen 5G-Ausbau auszuschließen, zurückzunehmen.“