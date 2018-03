Telekommunikationsunternehmen: Deutsche Telekom steigert Gewinn kräftig – Bilanz in der Blitzanalyse

USA: Wieder einmal trägt die Telekom-Tochter T-Mobile US überdurchschnittlich viel für den Gesamterfolg der Telekom bei. Zwar sind auch in Deutschland und im Europageschäft die Umsätze leicht gestiegen und in der Bundesrepublik auch das Ergebnis. Doch während das US-Geschäft um 5,9 Prozent beim Umsatz wuchs und das bereinigte Ebitda um 8,8 Prozent, waren es in Deutschland 0,7 Prozent, beziehungsweise 2,8 Prozent.