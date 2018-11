Telekomriese Deutsche Telekom erhöht zum dritten Mal die Jahresprognose

BonnDie Deutsche Telekom setzt sich zum dritten Mal für das laufende Jahr höhere Ziele. Es werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) von rund 23,6 Milliarden Euro gerechnet, kündigte der Dax-Konzern am Donnerstag an. Zum Jahresstart waren noch 23,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden.