 Telekomriese: Vodafone profitiert von hoher Nachfrage nach Kabel-Verträgen

DüsseldorfStagnation beim Mobilfunk, aber ein anziehendes Geschäft beim Festnetz-Internet: Eine hohe Nachfrage nach Kabel-Verträgen bringt den Telekommunikationskonzern Vodafone in Deutschland auf Wachstumskurs. Der Service-Umsatz kletterte im letzten Quartal 2018 um 1,1 Prozent auf 2,59 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte.