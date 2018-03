Terragraph-Technologie: Facebook kooperiert mit Netzbetreibern bei Telekom-Infrastruktur

Diesmal trat Parikh in Barcelona demonstrativ mit fünf Managern von Mobilfunk-Konzernen wie Vodafone und Telefónica auf. Während in den vergangenen Jahren Facebooks Antennen-Drohne „Aquila“ die meiste Medienaufmerksamkeit bekam, rückt das Online-Netzwerk jetzt die Zusammenarbeit mit Netzbetreibern in Arbeitsgruppen eines gemeinsamen Infrastruktur-Projekts in den Vordergrund.