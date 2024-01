Tesla-Gründer fordert mehr Anteile: Versprecht Elon Musk seine Milliarden!

Musk verlangte Anfang der Woche in seinem Hausmedium X – vormals Twitter – von seinem Verwaltungsrat, ihm persönlich weitere 12 Prozentpunkte Anteile an den von ihm geführten Autohersteller Tesla zu übertragen. Wenn man sein 2018 vereinbartes Kompensationspaket in Höhe von bis zu 56 Milliarden Dollar mit einrechnet, was seinen derzeitigen Anteil von 13 Prozent an Tesla auf etwa 20 Prozent hievt, wären das inklusive Steuern nochmal mindestens 30 Milliarden Dollar zusätzlich. In Gulfstream-Jets umgerechnet ergäbe das – bei einem Preis für das aktuelle Modell G600 von 60 Millionen Dollar – eine stattliche Flotte von 500 Jets.