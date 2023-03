Tesla Investor Day Mit der nächsten Fahrzeuggeneration gegen die Letzte Generation

Auch die Betriebskosten für die Nutzer werde man weiter senken. In Texas, der neuen Heimat von Tesla, will man im Juli ein Programm testen, bei dem Tesla-Besitzer ihre Fahrzeuge nachts zum Pauschalpreis von 30 Dollar pro Monat aufladen können. Das ist möglich, da in Texas vor allem nachts viel überschüssige Windenergie zur Verfügung steht. „In dieser Branche überlebt man oder stirbt man, gemessen daran, wie man in der Lage ist, seine Kosten in den Griff zu bekommen“, sagt Finanzchef Zach Kirkhorn. Das gegenwärtige Model 3 werde beispielsweise dreißig Prozent günstiger hergestellt als beim Produktionsstart 2017. Zudem werde man die Produktion bei künftigen Fahrzeugtypen so umstellen, dass mehrere Menschen oder Roboter gleichzeitig an ihnen arbeiten können, ohne sich in die Quere zu kommen, bei einem um vierzig Prozent verringerten Platzbedarf in der Fabrik.