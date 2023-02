Textgenerator Hype um ChatGPT: Google steht ebenfalls in den Startlöchern

Einige der technischen Durchbrüche in der gehypten generativen KI, die ganze Absätze von lesbarem Text ebenso produzieren kann wie neue Bilder, Musik und Videos, stammen aus der riesigen Forschungsabteilung von Google. „Wir haben großes Interesse an diesem Gebiet, aber wir haben auch großes Interesse daran, nicht nur führend zu sein bei der Generierung neuer Inhalte, sondern auch bei der Qualität der Informationen“, sagte Zoubin Ghahramani, Vizepräsident für Forschung bei Google, im November in einem AP-Interview. Das Unternehmen wolle auch daran gemessen werden, was es auf den Markt gebe und wie: „Wollen wir es so zugänglich machen, dass Leute unkontrolliert Zeug en masse produzieren können? Die Antwort ist nein, nicht in diesem Stadium. Es wäre nicht verantwortungsvoll von uns, das voranzutreiben.“