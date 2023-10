TikTok-Deutschlandchef „97 Prozent der Inhalte werden heruntergenommen, bevor sie gesehen wurden“

In Dublin befindet sich TikToks Europa-Zentrum. Sie selbst haben einmal gesagt, TikTok sei kein chinesisches Unternehmen. Woran machen Sie das fest?

Es ist tatsächlich falsch, TikTok als chinesisches Unternehmen zu bezeichnen. Erstens: TikTok ist in China gar nicht verfügbar. Zweitens: TikTok wird für Deutschland hier in Deutschland gemacht. Drittens: Unser CEO sitzt in Singapur, der Europachef sitzt in London, der operative Chef sitzt in Los Angeles.