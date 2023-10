TikTok-Deutschlandchef „97 Prozent der Inhalte werden heruntergenommen, bevor sie gesehen wurden“

TikTok wird also so rasant weiterwachsen wie bisher?

Wir sehen seit den Anfängen ein ungebrochenes und stabiles Wachstum. Vor drei Jahren wurde mir in solchen Interviews immer gesagt: TikTok ist doch nur so ein Corona-Phänomen. Aber das stimmt einfach nicht. Wir sind tatsächlich auch nach 2021 ungebrochen weitergewachsen. Und gerade bei den älteren Zielgruppen gibt es noch ein unglaubliches Potenzial. Deswegen gehe ich davon aus: Das Wachstum wird auch in den nächsten Jahren ganz ähnlich aussehen.