Tim Cook: „DSGVO ist Vorbild für globalen Datenschutz“ – Apple-Chef lobt neue Vorgaben

Zuvor hatte sich Cook am Brandenburger Tor das Projekt „MauAR“ zeigen lassen. Die App des Berliner Entwicklers Peter Kolski lässt mit Hilfe von „Augmented Reality“ (erweiterte Realität) die Berliner Mauer an ihrem historisch korrekten Ort wieder sichtbar werden. In der Anwendung, die am 9. November zum Jahrestag des Mauerfalls erscheinen wird, ist es möglich, virtuell vor der Mauer zu stehen, ihren Verlauf zu sehen und um sie herumzulaufen.