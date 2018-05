Trotz guter Zahlen: Vodafone-Chef Vittorio Colao tritt ab

Finanziell hat sich die Strategie des scheidenden Chefs zu Jahresbeginn dennoch ausgezahlt: Mit Hilfe von Einsparungen, Neukunden und einer starken Nachfrage nach Datenpaketen ist Vodafone wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 wurde ein Gewinn in Höhe von 2,8 Milliarden Euro erzielt worden. Im Vorjahreszeitraum hatte eine Milliarden-Abschreibung in Indien die weltweite Nummer zwei der Branche tief in die roten Zahlen getrieben.