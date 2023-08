TSMC-Ansiedlung in Dresden Eine neue Chipfabrik kommt, doch die Abhängigkeit von China bleibt

Immerhin scheint die neue TSMC-Fabrik aber gut zur Struktur der hiesigen Wirtschaft zu passen: So wollen die Taiwanesen das Werk in einem Gemeinschaftsunternehmen mit den deutschen Chippartnern Partnern Bosch und Infineon sowie dem niederländischen Halbleiterhersteller NXP betreiben. Die Europäer sollen mit jeweils zehn Prozent an dem Joint-Venture beteiligt werden, wie die Partner am Dienstag bekannt gaben. Gemeinsam wollen die vier Konzern in Dresden künftig vor allem Chips für den Automobil- und Industriesektor fertigen, also für wichtige Schlüsselbranchen in Europa.